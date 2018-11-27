Ілон Маск може відправитися освоювати Марс

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Ілон Маск
Ілон Маск / Getty Images

Ілон Маск із великою ймовірністю може відправитися освоювати Марс. Відомий інженер має намір полетіти на Червону планету, проте також він зазначає, що це буде "квиток в один бік".

Про це підприємець повідомив в інтерв'ю журналістам ресурса Axios.

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Маск зазначив, що наразі повернення місії, яку відправлять освоювати Марс не планується.

Окрім того, інженер спростував ідею, що політ на Марс в його поточній формі можна вважати "аварійним люком для багатих". Навпаки, місія виявиться більш ніж небезпечна. Переселенців очікують безліч труднощів та найсуворіші умови виживання.

Інтерв'ю Ілона Маска – дивіться відео

 

Маск описав місію як "рекламу Шеклтона для Антарктики". Відзначимо, Ернест Шеклтон відомий завдяки участі в чотирьох антарктичних експедиціях, коли антарктичні дослідження ще тільки починалися.

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Теги: Техно Космос Марс Ілон Маск
Джерело: Техно
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