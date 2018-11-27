Ілон Маск може відправитися освоювати Марс
Ілон Маск із великою ймовірністю може відправитися освоювати Марс. Відомий інженер має намір полетіти на Червону планету, проте також він зазначає, що це буде "квиток в один бік".
Про це підприємець повідомив в інтерв'ю журналістам ресурса Axios.
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Маск зазначив, що наразі повернення місії, яку відправлять освоювати Марс не планується.
Окрім того, інженер спростував ідею, що політ на Марс в його поточній формі можна вважати "аварійним люком для багатих". Навпаки, місія виявиться більш ніж небезпечна. Переселенців очікують безліч труднощів та найсуворіші умови виживання.
Інтерв'ю Ілона Маска – дивіться відео
Маск описав місію як "рекламу Шеклтона для Антарктики". Відзначимо, Ернест Шеклтон відомий завдяки участі в чотирьох антарктичних експедиціях, коли антарктичні дослідження ще тільки починалися.
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