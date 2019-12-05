Ілон Маск звернувся до працівників Tesla, та назвав головні пріоритети роботи компанії

Кінець року і кварталу означає для працівників Tesla традиційний аврал. Глава компанії вказав, на яких напрямках потрібно зосередитися і лише один з них пов'язаний з автомобілями.

У своєму щорічному мотиваційному листі для працівників компанії Маск зосередив увагу на двох напрямках: постачанні електрокарів та, неочікувано, встановленні сонячних панелей, повідомляє Electrek.

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Більше електромобілів

Першим за важливістю пріоритетом Маск називає "доставку покупцям всіх автомобілів" – мабуть, усіх, вироблених в кінці 2019 року. У третьому кварталі Tesla вже поставила рекорд, лиш трохи не дотягнувши до заповітної позначки в 100 тисяч машин. За попередніми підрахунками експертів, у грудні кожен тиждень буде рекордним для Tesla, і, ймовірно, компанія все ж подолає цю планку.

Втім, деякі експерти вважають, що компанії потрібно ставити рекорди не за темпами продажу, а за прибутками. І схоже в Tesla це чудово розуміють і вже готові до таких рекордів.

До слова, нещодавно стало відомо про те, що Tesla вимагає від постачальників збільшити темпи відвантаження запчастин для нового електромобіля Model Y, а також для своєї вантажівки Semi.

Більше сонячної енергії

Другий за важливістю пріоритет для Ілона – "нарощування обсягів встановлення сонячних панелей". Бізнес, довгий час приносив Tesla лише багатомільйонні збитки і розчарування, однак нещодавно почав оживати.

У минулому кварталі компанія встановила 43 МВт панелей, а також запустила послугу оренди: домогосподарству установка системи обійдеться всього в 50 доларів на місяць.

Схоже 2020 рік для Tesla та Ілона Маска буде насиченим. Триватиме робота над новим пікапом Cybertruck та Model Y, крім того Маск ще наприкінці року встиг анонсувати кілька цікавих проєктів. Тож роботи у 2020 році буде більш ніж достатньо.

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