Ілон Маск розповів про свій геймерський досвід

В рамках шоу E3 Coliseum відбулась бесіда двох з найвідоміших топ-менеджерів технологічної галузі: Тодда Говарда та Ілона Маска. Їх розмова тривала годину і за цей час Маск та Говард встигли обговорити чимало тем.

Почати варто з того, що бесіда вийшла не інформативною і TES V: Skyrim на Tesla ніхто майже і не обговорював.

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Ілон Маск та ігрова індустрія. Однак Ілон Маск поділився своїм геймерським досвідом: виявляється, вже кілька років через сильну зайнятість винахідник грає не дуже часто, а його останньою грою була Fallout 4.

Також Маск розповів, що в далекому 1993 році працював в ігровому стартапі і всі свої базові навички програмування отримав саме там.

Що розповів очільник Bethesda? Тодд Говард, в свою чергу, зазначив, що дуже хоче перенести Skyrim на Tesla, але почне з порту мобільної Fallout Shelter.

Хто такий Тодд Говард? Американський геймдизайнер, ігровий директор та продюсер.Наразі є директором і виконавчим продюсером компанії Bethesda Game Studios, в якій керує розробкою комп'ютерних ігор з серій The Elder Scrolls і Fallout.



Журнал GamePro назвав його одним з 20 найвпливовіших людей в ігровій індустрії за останні 20 років. IGN називає його одним з кращих творців ігор за весь час існування.

Також "найбільший продавець"Скайрімів " обмовився і про Starfield. Гра далека від релізу, а розробники ще навіть не вирішили, на якому паливі працюватимуть їх космічні кораблі і як вони реалізують гравітацію.

Повне інтерв'ю Тодда Говарда та Ілона Маска – дивіться відео

Яким топ-менеджери бачать майбутнє ігор? Під кінець бесіди Джефф Кейлі запитав у зірок, якими, на їхню думку, ігри стануть через п'ять років.

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Маск тут же вразив філософським складом розуму і заявив, що ігри або будуть кінцем людства, або настільки перестануть відрізнятися від реальності, що в них можна буде просто жити.



Тодд Говард та Ілон Маск на E3 Coliseum

Тодд Говард у свою чергу хоче, щоб гри стали доступними всім і кожному, і щоб проблема у виборі пристрою для їх запуску перестала існувати в принципі.

Крім того, директор Bethesda зазначив, що зараз геймери в основному звертають увагу на графіку, а в подальшому, на його думку, куди важливіше буде штучний інтелект.

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