Індія запустила на Місяць станцію "Чандраян-2"

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Станція "Чандраян-2"
Станція "Чандраян-2" / popmech.ru

Індія запустила на Місяць свою міжпланетну станцію "Чандраян-2". Ракета стартувала з космодрому на острові Шріхарікота в Індії.

"Чандраян-2" має досягнути Місяця через п'ять тижнів.

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Місія. Цей космічний апарат складається з трьох частин: орбітальної станції, спускового апарату і 27-кілограмового шестиколісного ровера з приладами для аналізу ґрунту.

Апарат має шукати на Місяці воду і мінерали, а також дослідити поштовхи під поверхнею. Орбітальний апарат протягом року буде фотографувати поверхню Місяця і аналізувати її тонку атмосферу.

Індія запустила на Місяць станцію "Чандраян-2": відео

Апарат має вперше здійснити посадку на маловивченому південному полюсі Місяця.

Посадка відбудеться 6 або 7 вересня. Це буде найскладніший етап місії. Нагадаємо, навесні схожу місію мав виконати місячний апарат Ізраїлю. Однак, якраз під час посадки він розбився, так і не надавши результат.

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Теги: Техно Космос Новини Техно Місяць Індія
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