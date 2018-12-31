Інформація про недорогий смартфон Samsung Galaxy M10 з'явилась в мережі

313 Читать новость на русском
Samsung незабаром представить Galaxy M10
Samsung незабаром представить Galaxy M10 / techrasa.com

Вже у січні цього року компанія Samsung представить свою нову серію смартфонів Galaxy M. У неї увійдуть моделі Galaxy M10 (або M1), Galaxy M20 (M2) і Galaxy M30 (M3).

Інформація про молодшу версію Galaxy M10 з'явилась на сайті Федеральної комісії із зв'язку США (FCC), пише gsmarena.com.

Так, у документі вказані габарити апарату— 155,7 × 75,8 мм. Розмір дисплея складе приблизно 6 дюймів по діагоналі.

Читайте також:  Найпотужніші смартфони грудня – рейтинг AnTuTu

Новий пристрій отримає 13-мегапіксельну основну камеру і 5-мегапіксельну фронтальну камеру.

Смартфон буде працювати на фірмовому процесорі Exynos 7870. Цей чіп містить вісім ядер ARM Cortex-A53 з тактовою частотою до 1,6 ГГц, графічний контролер Mali-T830 і модем LTE Category 6.

Також пристрій буде мати 3 ГБ оперативної та 16/32 ГБ вбудованої пам'яті. Ємність батареї складе 3400 мА г.

Як можна судити із характеристик, новий смартфон буде відноситись до класу недорогих апаратів.

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Samsung Смартфони
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
2 січня 21:05 ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
Анастасія Можаровська 1619
Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
1 січня 13:03 Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
3693
Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
31 грудня 2018 08:07 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
4083
Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
30 грудня 2018 16:02 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 3101
Найочікуваніші ігри 2019 року
30 грудня 2018 12:00 Найочікуваніші ігри 2019 року
Михайло Года 1399
Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
29 грудня 2018 20:03 Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
Ірина Полицька 4085
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук