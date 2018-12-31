Інформація про недорогий смартфон Samsung Galaxy M10 з'явилась в мережі

Вже у січні цього року компанія Samsung представить свою нову серію смартфонів Galaxy M. У неї увійдуть моделі Galaxy M10 (або M1), Galaxy M20 (M2) і Galaxy M30 (M3).

Інформація про молодшу версію Galaxy M10 з'явилась на сайті Федеральної комісії із зв'язку США (FCC), пише gsmarena.com.

Так, у документі вказані габарити апарату— 155,7 × 75,8 мм. Розмір дисплея складе приблизно 6 дюймів по діагоналі.

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Новий пристрій отримає 13-мегапіксельну основну камеру і 5-мегапіксельну фронтальну камеру.

Смартфон буде працювати на фірмовому процесорі Exynos 7870. Цей чіп містить вісім ядер ARM Cortex-A53 з тактовою частотою до 1,6 ГГц, графічний контролер Mali-T830 і модем LTE Category 6.

Також пристрій буде мати 3 ГБ оперативної та 16/32 ГБ вбудованої пам'яті. Ємність батареї складе 3400 мА г.

Як можна судити із характеристик, новий смартфон буде відноситись до класу недорогих апаратів.

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