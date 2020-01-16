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Розробники Instagram створили нейромережу, яка шукатиме фейки

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Instagram шукатиме фейки за допомогою нейромережі / Unsplash

Представники популярної соцмережі Instagram оголосили про початок використання спеціальних алгоритмів для виявлення фейкових матеріалів та блокування їх просування. До таких фейків відносять не лише художників, які обробляють чужі малюнки, а й любителів "фотошопу".

Як це працюватиме

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Алгоритм звіряє оброблені зображення з базою даних сервісу і позначає їх як "підробку", якщо виявляє їх подібність з опублікованим раніше оригіналом, повідомляє The Verge.

Такі матеріали можуть бути повністю видалені з системи рекомендацій і пошуку за хештегом, а значить їх буде набагато складніше знайти користувачам сервісу.


Як виглядатиме блокування постів в Instagram

"Фейкові" роботи як і раніше будуть видимі в профілі їх автора, але при спробі відкрити "забанену" картинку замість неї буде виведено на екран попередження про "підробку". Про можливість видалити зображення за таким принципом представники сервісу не повідомляли.

Які роботи можуть виявитися фейковими

При цьому не обов'язково бути іменитим художником, щоб потрапити в поле зору штучного інтелекту – досить створити вірусне зображення або мем на основі іншої популярної картинки. При цьому сервіс не поділяє випадки навмисного копіювання чужих робіт або косметичної обробки для поліпшення якості зображення.

Недоліки алгоритму

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Хоча алгоритм і покликаний боротися з поширенням дезінформації, потенційно він може ускладнити життя і авторам оригінальних робіт. Вони не зможуть контролювати процес перетворення своєї роботи в вірусну, і те, яким чином будуть "доопрацьовуватися" їх творіння.

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Теги: Техно Новини Техно Instagram Інтернет Додатки Соцмережі
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