Instagram попереджатиме користувачів перед публікацією "потенційно образливого" контенту

Від сьогодні Instagram почне попереджати користувачів, коли ті збираються опублікувати "потенційно образливі" публікації. Мовиться про дописи під фото чи відео, які завантажуються на їх основний канал.

Як це працюватиме

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Спеціально налаштований інструмент на базі штучного інтелекту оцінюватиме дописи користувачів перед публікацією, наголошують у блозі розробників Instagram. Якщо він знайде у дописі потенційно образливий вміст, то попередить про це користувача за допомогою сповіщення. Після цього алгоритм заохочуватиме відредагувати допис.

Варто зазначити, що навіть у випадку виявлення потенційно образливого вмісту, інструмент все одно дозволить опублікувати його в початковій формі.



Instagram вже реалізував схожий функціонал з образливими коментарями

Нова функція ґрунтується на аналогічному алгоритмі, який Instagram представив для коментарів ще в липні. Компанія заявляє, що підштовхування людей до редагування потенційно образливих коментарів продемонструвало перспективні результати у боротьбі компанії проти онлайн-булінгу.

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