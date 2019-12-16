Instagram попереджатиме користувачів перед публікацією "потенційно образливого" контенту

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Новий алгоритм Instagram попереджатиме про образливі публікації / NeONBRAND

Від сьогодні Instagram почне попереджати користувачів, коли ті збираються опублікувати "потенційно образливі" публікації. Мовиться про дописи під фото чи відео, які завантажуються на їх основний канал.

Як це працюватиме

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Спеціально налаштований інструмент на базі штучного інтелекту оцінюватиме дописи користувачів перед публікацією, наголошують у блозі розробників Instagram. Якщо він знайде у дописі потенційно образливий вміст, то попередить про це користувача за допомогою сповіщення. Після цього алгоритм заохочуватиме відредагувати допис.

Варто зазначити, що навіть у випадку виявлення потенційно образливого вмісту, інструмент все одно дозволить опублікувати його в початковій формі.


Instagram вже реалізував схожий функціонал з образливими коментарями

Нова функція ґрунтується на аналогічному алгоритмі, який Instagram представив для коментарів ще в липні. Компанія заявляє, що підштовхування людей до редагування потенційно образливих коментарів продемонструвало перспективні результати у боротьбі компанії проти онлайн-булінгу.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Instagram
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