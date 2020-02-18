24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Instagram поверне стрічку в хронологічному порядку

0 Читать новость на русском
Instagram змінитьт порядок видачі постів у стрічці / unsplash

У 2016 році Instagram змінив порядок відтворення публікацій у стрічці. Фото користувачів виводилися не за хронологією, як це було раніше, а на розсуд нейромережі. Її вибір базувався на вподобаннях користувачів.

IT-блогерка з Гонконгу Джейн Манчун Вонг, яка стежить за нововведеннями компаній, помітила зміни в стрічці Instagram, передає The Next Web.

Цікаво: Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція

Деталі нової функції

За її словами, соціальна мережа тестує повернення показу постів так, як їх виставили люди. Але це буде не функція, яку зможуть обирати користувачі, а окремий інструмент.

Як це буде працювати на практиці, наразі не відомо. Найкращим варіантом, звісно, була б реалізація перемикача, за допомогою якого можна було б активувати бажану версію подання стрічки, як це зробив Twitter.

Наразі в Instagram відображається повідомлення "Це все на сьогодні", якщо ви переглянули всі повідомлення за останні 48 годин у своїй стрічці. Але ці публікації не обов'язково розташовані в хронологічному порядку.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо
сьогодні
11330
Автор: Михайло Года
Теги: Instagram Новини Техно Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
Анастасія Можаровська 23630
17 лютого 14:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська 2637
16 лютого 22:07 10 цікавих фактів про Facebook
Ірина Полицька 1818
15 лютого 22:05 5 моделей смартфонів до 6 тисяч гривень
Ірина Полицька 6804
15 лютого 16:07 Як обрати хороший 4K-монітор: перелік моделей
Назар Токар 2127
Новини
Більше новин
Залиште відгук