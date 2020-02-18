Instagram поверне стрічку в хронологічному порядку

У 2016 році Instagram змінив порядок відтворення публікацій у стрічці. Фото користувачів виводилися не за хронологією, як це було раніше, а на розсуд нейромережі. Її вибір базувався на вподобаннях користувачів.

IT-блогерка з Гонконгу Джейн Манчун Вонг, яка стежить за нововведеннями компаній, помітила зміни в стрічці Instagram, передає The Next Web.

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Деталі нової функції

За її словами, соціальна мережа тестує повернення показу постів так, як їх виставили люди. Але це буде не функція, яку зможуть обирати користувачі, а окремий інструмент.

Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts



This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same pic.twitter.com/AUMwlZGtUr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 14, 2020

Як це буде працювати на практиці, наразі не відомо. Найкращим варіантом, звісно, була б реалізація перемикача, за допомогою якого можна було б активувати бажану версію подання стрічки, як це зробив Twitter.

Наразі в Instagram відображається повідомлення "Це все на сьогодні", якщо ви переглянули всі повідомлення за останні 48 годин у своїй стрічці. Але ці публікації не обов'язково розташовані в хронологічному порядку.

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