Instagram тестує функцію доповненої реальності в Stories

Розробники соціальної мережі Instagram тестують фільтр із доповненою реальністю. Функція буде доступна в розділі створення фото/відео для Stories і користувач отримає можливість обрати будь-який фон для фото.

Як повідомляє Mashable, після вибору фону користувач робить фото. У підсумку, він отримує знімок із фоном, який він сам обере.

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Як це працює? Дослідник додатків Джейн Маньчун Вонг підкреслює, що це нова функція доповненої реальності. Вона нагадує використання класичного зеленого екрану – хромакея, що дає змогу за допомогою редактора відео підкласти будь-який фон на зображення.



Як виглядатиме нова функція в Instagram

Обмеження. Передбачається, що функція в Instagram має обмеження. Користувач зможе підбирати для фото тільки статичний фон, тому розраховувати на створення, наприклад, відео з власним фоном поки не варто.

Дата запуску. Наразі розробники не повідомляють, коли нові інструменти будуть доступні широкому колу користувачів.

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