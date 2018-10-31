Intel переманила гуру маркетингу із AMD

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Intel переманила гуру маркетингу із AMD
Intel переманила гуру маркетингу із AMD / Фото з вільних джерел

Як відомо, в 2020 році корпорація Intel має намір скласти конкуренцію NVIDIA та AMD на ринку дискретних графічних процесорів. Про серйозність намірів чіпмейкера свідчить також і нарощування кадрового потенціалу.

Про це повідомляє Overclock3D.

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За останній рік Intel прийняла на роботу Раджа Кодурі – колишнього главу Radeon Technologies Group, Кріса Хука – екс-директора з маркетингу ATI / AMD, і Тома Форсайта, який брав участь в розробці прискорювача Larrabee.

Напередодні стало відомо, що ряди Intel поповнив гуру маркетингу Даррен МакФі. Свій шлях в індустрії графічних рішень він почав ще в 2003 році в канадській фірмі ATI Technologies, яку три роки потому поглимнула Advanced Micro Devices.

Даррен МакФі
Даррен МакФі перейшов в Intel

У компанії AMD Даррен продовжував трудитися аж до 2015 року, а серед його найбільш значущих ініціатив можна відзначити рекламну кампанію The Fixer і комплекти Never Settle, що включають карти Radeon HD 7000 і купони на завантаження ряду ААА-проектів.

В Intel пан МакФі буде займати посаду директора з маркетингу продуктів, допомагаючи своєму старому знайомому Крісу Хуку просувати дискретні графічні рішення чіпмейкера. Цілком можливо, що зовсім скоро нас чекають несамовиті ролики зі знищенням як "зелених", так і "червоних" відеокарт.

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Теги: Техно Інтернет Intel AMD Відеокарти
Джерело: Техно
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