Intel планує випустити 5-ядерний процесор: деталі

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Intel планує випустити 5-ядерний процесор
Intel планує випустити 5-ядерний процесор / unsplash

В квітні цього року в мережі з’явилась інформація про те, що корпорація Intel готує технологію, що дозволить поєднувати в одному процесорі різні ядра. За попередньою інформацією, нові чіпи компанії отримають два види процесорних ядер.

Про це повідомляє iTech.ua.

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Раніше повідомлялося, що Intel може представити нові CPU під кодовою назвою Lakefield, які оперуватимуть енергоефективними «атомними» ядрами Tremont і продуктивними ядрами Ice Lake.

До слова, ядра Tremont прийдуть на зміну вже існуючому поколінню Gemini Lake. Згідно з дорожніми картами Intel, ними можуть стати CPU покоління Jasper Lake, анонс яких запланований на початок 2020 року.

В мережі вже з’явилась інформація про чіпи нового покоління Lakefield. За інформацією джерел, CPU матимуть в своєму розпорядженні 5 ядер із частотою до 2 ГГц. Нові процесори можуть отримати чотири високопродуктивних ядра та одне енергоефективне для простих завдань, або ж CPU матиме іншу модифікацію, про яку повідомлять пізніше.

Окрім того, з’явилися припущення що чіпсети нового покоління стануть мобільними рішеннями компанії.

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Теги: Техно Процесори Intel Ґаджети
Джерело: Техно
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