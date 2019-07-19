Intel планує запровадити нові норми виробництва процесорів найближчим часом

Про проблеми корпорації Intel із переходом на 10-нанометровий техпроцес чув мало не кожен, хто цікавиться розвитком комп’ютерного "заліза". Процесорний гігант має намір не повторювати своїх помилок і вважає, що 7-нм літографія має велике значення для майбутнього всього ринку.

Про це на конференції Fortune Brainstorm Tech 2019 розповів генеральний директор Intel Роберт Свон, передає Overclockers.

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Проблеми із переходом на 10-нм норми. Одне з піднятих журналістами питань стосувався затримок впровадження 10-нм техпроцесу, через які компанія зіткнулася з нестачею виробничих потужностей для 14-нм продуктів. Як відповів пан Свон, плани Intel були занадто агресивними. Чіпмейкер бажав прискорити темпи розвитку, збільшивши щільність розміщення транзисторів не в два, як раніше, а відразу в 2,7 рази.

Як видно зараз, такий підхід себе не виправдав і дав змогу конкурентам вирватися вперед.



Плани Intel на найближчі 4 роки

Перехід на 7-нм техпроцес. Генеральний директор Intel також запевнив, що перехід на наступний технологічний процес не затягнеться ще на п'ять років. Чіпмейкер має намір освоїти 7-нм літографію вже через два роки, наростивши щільність розміщення транзисторів в два рази відносно 10-нм технології.

Які продукти виготовлятимуться за новими норимами? За 7-нм нормам будуть випускатися як CPU, так і графічні процесори Xe. Що стосується 10-нм чіпів, то їх присутність на ринку, судячи з усього, буде дуже недовгою.

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