Найновіший iPad Pro істотно подешевшав

Одразу після презентації нових iPhone Apple заявила про подешевшання деяких своїх смартфонів. Та на цьому приємні сюрпризи від компанії не закінчились — зараз стало відомо, що подешевшає топове версія планшета iPad Pro.

Як сказано на офіційному сайті Apple, компанія знизила ціни на моделі своїх професійних планшетів. Щоправда, знижка торкнулась тільки найдорожчої версії з терабайтом пам'яті. При чому знижка дуже суттєва — 200 доларів.

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Нова ціна

Отож, зі знижкою iPad Pro з діагоналлю11 дюйма у топовій конфігурації тепер коштує 1350 доларів (32 500 гривень).

Тим часом за старшу модель потрібно зараз заплатити 1550 доларів (37 500 гривень). Таким чином, різниця в ціні з модифікаціями з 512 ГБ флеш-пам'яті в обох випадках знижена на 200 доларів.

Як відомо, новий iPad Pro презентували минулого року. За чутками, нове покоління iPad Pro ми побачимо вже в наступному.

iPad Pro 2018

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