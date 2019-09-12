Найновіший iPad Pro істотно подешевшав

639 Читать новость на русском
iPad Pro подешевшав - ціна в Україні і характеристики iPad Pro
iPad Pro 2018 істотно подешевшалиав / pysnnoticias.com

Одразу після презентації нових iPhone Apple заявила про подешевшання деяких своїх смартфонів. Та на цьому приємні сюрпризи від компанії не закінчились — зараз стало відомо, що подешевшає топове версія планшета iPad Pro.

Як сказано на офіційному сайті Apple, компанія знизила ціни на моделі своїх професійних планшетів. Щоправда, знижка торкнулась тільки найдорожчої версії з терабайтом пам'яті. При чому знижка дуже суттєва — 200 доларів.

До теми: Старі моделі iPhone подешевшали: нова ціна

Нова ціна

Отож, зі знижкою iPad Pro з діагоналлю11 дюйма у топовій конфігурації тепер коштує 1350 доларів (32 500 гривень).

Тим часом за старшу модель потрібно зараз заплатити 1550 доларів (37 500 гривень). Таким чином, різниця в ціні з модифікаціями з 512 ГБ флеш-пам'яті в обох випадках знижена на 200 доларів.

Як відомо, новий iPad Pro презентували минулого року. За чутками, нове покоління iPad Pro ми побачимо вже в наступному.

Найновіші iPad Pro істотно подешевшали

 iPad Pro 2018

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
сьогодні
30676
Теги: Техно Новини Техно Apple iPad Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
сьогодні 10:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 8044
Презентація iPhone 11: найсмішніші меми з мережі
11 вересня 13:08 Презентація iPhone 11: найсмішніші меми з мережі
2205
Презентація Apple 2019: що представила компанія
10 вересня 20:01 Презентація Apple 2019: що представила компанія
1115
Форум видавців для технарів: куди піти, якщо ти – ґік
9 вересня 20:03 Форум видавців для технарів: куди піти, якщо ти – ґік
396
Скільки заробляють українські тестувальники: цікава статистика
9 вересня 09:03 Скільки заробляють українські тестувальники: цікава статистика
3314
Новини
Більше новин
Залиште відгук