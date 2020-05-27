В iPhone виявили серйозну уразливість: в чому загроза

В iPhone експерти знайшли уразливість, яка дає змогу обійти вбудовані в Apple обмеження на нових пристроях. Схожі методи використовують хакери для захоплення пристроїв жертв.

Зокрема, уразливість помітив популярний хакер під ніком Pwn20wnd, він відомий дослідженням безпеки iOS, передає theguardian.com.

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Як розповів хакер, програма для злому доступна на таких моделях iPhone:

iPhone 11

iPhone SE 2020

iPad Pro 2020

Щоправда, за умови, що ці моделі оновились до нової версії операційної системи iOS 13.5.

Проблеми з безпекою

Зазвичай iPhone має багато заходів безпеки, які забезпечують завантаження та встановлення на пристрої лише того ПЗ, яке затвердила Apple. Як каже хакер, це дає змогу компанії гарантувати, що пристрої буде складно зламати, а також дає Apple контролювати прибутки iOS.

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Однак, така сувора політика компанії підштовхує користувачів встановлювати деяке необхідне їм програмного забезпечення з інших джерел.

Саме це дає змогу злочинцям обходити обмеження безпеки та встановлювати шкідливе ПЗ.

Коли уразливість виправлять

Як припускає Pwn20wnd, випуск нового патчу, який виправляє уразливість, займе для компанії 2-3 тижні. Також треба врахувати, що після випуску патчу, користувачі можуть переходити на попередню версію iOS протягом двох тижнів.