iPhone замість пістолета: американець за допомогою смартфона врятувався від грабіжника

Смартфон не схожий на зброю, проте в руках рішучої людини він здатний перетворитися на засіб захисту від зловмисників. В цьому на власному досвіді переконався один із власників iPhone, якому довелося використати доволі нестандартну "функцію" ґаджета.

Деталі інциденту. Як повідомляє Ubergizmo, один із жителів курортного міста Майямі-Біч помітив, що незнайомець намагався відкрити його автомобіль, який був припаркований біля будинку.

Читайте також: Хлопець відібрав свою PlayStation у грабіжника: деталі інциденту

Чоловік негайно викликав поліцію, а сам попрямував до злочинця, направивши на того свій iPhone, як пістолет.

Смартфон був чорного кольору, а на вулиці вже стемніло. Злочинець сприйняв ґаджет за зброю і після попереджувального оклику власника авто ліг на землю обличчям вниз, склав руки за спиною і покірно дочекався приїзду поліції.

Що відомо про горе-грабіжника? Після арешту з'ясувалося, що зломщик потрапляє в поле зору місцевих правоохоронних органів не перший раз і вже знаходиться в розшуку за спробу викрадення автомобіля і опір при арешті.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно