Камера Huawei P30 Pro претендує на звання найкращої на ринку

Смартфон Huawei P20 Pro вже не перший місяць очолює рейтинг мобільних камер DxOMark, проте, схоже, невдовзі ґаджет поступиться лідерською позицією іншому девайсу. В мережі з'явилася інформація про можливості фотокамери ще неанонсованого флагманського смартфона Huawei P30 Pro.

Суперзум. Як повідомляє GSMArena, віце-президент Huawei з глобального маркетингу Клемент Вонг підтвердив, що P30 Pro отримає технологію під назвою "суперзум". Кратність наближення не називається, проте за наявною інформацією, мова йде про п'ятикратний оптичний і десятикратний гібридний зум для телеоб'єктива з перископним механізмом.

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Для порівняння, Huawei P20 Pro оснащений технологією триразового оптичного збільшення для основного сенсора.

Відзначимо, на виставці MWC 2019 свою технологію 10-кратного збільшення вже продемонструвала компанія Oppo, одак Huawei обіцяє "щось, чого ніхто не робив раніше".

Інші особливості камери. Вонг також заявив, що компанія працює над нічним режимом зйомки наступного покоління, який, за його словами, буде "більше, ніж програмним оновленням".

Раніше в мережі були опубліковані фотографії, ймовірно зняті на Huawei P30 Pro, а сам смартфон встиг засвітитися в руках виконавчого директора компанії Річарда Ю.

Дата презентації. Анонс флагманських смартфонів Huawei P30 і P30 Pro запланували на 26 березня. Подію проведуть в романтичному місті Парижі.

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