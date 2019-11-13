Кілька станцій lifecell спалили на Київщині: чи варто хвилюватись користувачам

Нещодавно в мережі з’явилась інформація про те, що на Київщині спалили кілька базові станції, що належать мобільному операторові lifecell. Інцидент трапився у ніч з 10 на 11 листопада.

У пресслужбі lifecell підтвердили Техно 24, що підпал дійсно був.

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Там розповіли, що постраждали дві базові станції, що належать мобільному операторові. Цей інцидент у компанії назвали актом вандалізму.

"lifecell засуджує акт вандалізму, який спричинив пошкодження двох базових станцій у Київській області. Lifecell вважає неприйнятним таке відношення до міжнародного бізнесу, що інвестував в Україну 2 мільярди доларів та надає послуги 7 мільйонам українців. Ми очікуємо ефективного та швидкого розслідування", – заявили у пресслужбі.

Що чекає користувачів lifecell? Українцям, що користуються послугами цього мобільного оператора, хвилюватись не варто. В компанії наголосили, що вони не припиняють надавати послуги зв’язку на Київщині.

Що відомо про lifecell? Це один із найбільших українських мобільних операторів. Оператор належить компанії Euroasia Telecommunications Holding BV (Нідерланди), якою володіє турецький оператор Turkcell.



До речі, lifecell став першим в Україні оператором, що запустив швидкісний зв'язок 4G(LTE). Це відбулось 30 березня 2018 року.

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