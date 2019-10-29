Кишеньковий дрон: з'явилися характеристики та ціна компатного DJI Mavic Mini

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DJI Mavic Mini: фото, характеристики, ціна дрона
DJI Mavic Mini: фото, характеристики, ціна дрона / News Ledge

На сайті одного із інтернет-магазинів з'явилися якісні зображення складного квадрокоптера DJI Mavic Mini. Завдяки витоку відомі деякі технічні характеристики компактної новинки та її ціна.

Основні характеристики. Судячи з опису моделі, DJI Mavic Mini обладнаний камерою з роздільною здатністю 2,7К. Окрім того він вміє передавати HD-відео на відстань до чотирьох кілометрів, повідомляє 4PDA.

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За розмірами пристрій трохи більше смартфона, має вбудований GPS-модуль, важить 249 грамів, може літати протягом 30 хвилин. За даними магазину, дрон підтримує "спрощені запис і редагування".

 

 

Ціна. DJI Mavic Mini надійде на полиці магазинів із цінником близько 495 доларів (орієнтовно 12 300 гривень).

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Ціни
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