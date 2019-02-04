Китайські вчені з'ясували цікавий факт про температуру на Місяці

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Chang'e 4 на Місяці
Chang'e 4 на Місяці / hightech.fm

Температура на зворотному боці Місяця є значно нижчою від показників, які були виміряні на видимому боці супутника Землі.

Як пише видання N+1, вчені проаналізували дані, які отримали після того, як місячна станція Chang'e 4 вийшла зі сплячого режиму.

Так, ніч на Місяці почалася 13 січня і тривала два тижні. Тож у цей час температрура опускалася до -190 градусів Цельсія, що набагато нижче мінімальних значень, зафіксованих на видимій стороні Місяця.

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Раніше вчені припускали, що температура на Місяці становить від -173 градусів Цельсія вночі до +127 градусів Цельсія вдень.

На думку дослідників, таке коливання може бути пов’язане з відмінностями у складі ґрунту на різних сторонах Місяця.

Що таке Chang'e 4? Це китайська станція, яку запустили 8 грудня. Головна функція апарату – дослідження зворотного боку Місяця. Вона має проводити огляд місцевості і форм рельєфу, аналізувати мінеральний склад і структуру верхніх шарів місячної поверхні, а також вивчати нейтронне випромінювання і нейтральні атоми. Це дасть змогу скласти уявлення про умови на зворотному боці Місяця. Це була перша в історії людства успішна м'яка посадка на зворотну сторону супутника.

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Теги: Техно Космос Місяць
Джерело: Техно
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