Китайці створили копію iPhone, який представлять восени: відео

Цієї осені компанія Apple має представити нове покоління iPhone. Хоч офіційних характеристик компанія не надала, але в мереж вже засвітилось чимало чуток про майбутню новинку.

На основі чуток китайці вже створили свою копію майбутнього iPhone.

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Зокрема, одна із найпопулярніших чуток майбутню новинку – це наявність квадратного модуля для основної камери. Що й використали китайці під час копіювання iPhone.

Китайці створили копію iPhone 2019: відео

Китайці створили прототип у чорному, білому і золотистому кольорах. Вони оснащені потрійними камерами у квадратному чорному модулі.

Ще одна деталь – широке поле під екраном. Використовувана віртуальна клавіатура також відрізняється від тої, що на iOS. За словами автора відео, клони виготовлені китайським виробником Goophone.

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