Ключовий ґаджет Xiaomi для розумного дому коштує незвично дешево

Сьогодні Xiaomi представила новий гаджет, який є головним пристроєм в системі розумного будинку. Йдеться про шлюз Gateway версії 3.0, який слугує для зв'язку та обміну інформацією між усіма пристроями системи розумного будинку Xiaomi.

Протягом останніх кількох місяців Xiaomi займалася ретельним тестуванням пристрою, яке нарешті дійшло до фіналу. Нова версія шлюзу об'єднує найбільш поширені протоколи бездротових комунікацій сучасних розумних будинків: Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth і Bluetooth Mesh.

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Особливості пристрою

Xiaomi Gateway 3.0 оснащений підтримкою розумного голосового помічника Xiao AI, датчиками температури і вологості, а також протоколу Mijia Bluetooth 2. Крім того, нова версія підтримує платформу Apple HomeKit, а також голосовий помічник Siri, за допомогою якого можна віддавати команди з iPhone та iPad.



Серце системи розумного дому Xiaomi Gateway 3.0

Крім того оновлена версія ґаджета відрізняється покращеною стабільністю мережевого підключення. На цей раз зв'язок між пристроями здійснюється у вигляді коміркового з'єднання, яке дозволяє відправляти дані один одному зі зниженою затримкою.



Схема роботи системи розумного дому Xiaomi

Новий шлюз отримав подвійну антену Wi-Fi для зниження затримки і збільшення відстані. Дальність дії між шлюзом та елементами розумного будинку може досягати 200 метрів.

Ціна

Xiaomi Gateway 3.0 пропонується за ціною всього близько 19 доларів.

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