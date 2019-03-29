Коли чекати появи 6G: прогнози компанії Huawei

Лише нещодавно великі провайдери стільникового зв'язку оголосили про запуск 5G, однак представники Huawei вже дивляться в майбутнє і завели мову за наступне покоління мобільного зв'язку. Президент напрямку 5G компанії Huawei Ян Чаобінь окреслив терміни початку впровадження технологій мобільного зв'язку шостого покоління (6G).

Деталі про запуск 5G. Як повідомляє Gizchina, наразі світова галузь знаходиться на початковому етапі комерційного розгортання мереж 5G. Теоретично пропускна здатність таких сервісів буде досягати 20 Гбіт / с, але спочатку швидкості передачі даних будуть менші.

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Одним з лідерів сегмента 5G є Huawei. Компанія активно впроваджує відповідні технології, а також пропонує 5G-орієнтовані транспортні рішення, що допомагають операторам активізувати розвиток 5G.

Коли чекати появи 6G? У той же час початок комерційного впровадження мереж 5G призведе до активізації робіт над технологіями стільникового зв'язку шостого покоління. Зрозуміло, інтенсивні дослідження в даній галузі буде вести і Huawei.

Як заявив пан Чаобінь, епоха 6G наступить не раніше 2030 року. Найімовірніше, такі мережі забезпечать пропускну здатність на рівні кількох сотень Гігабіт на секунду. Втім, говорити про характеристики 6G поки рано.

Коли повноцінно запустять 5G? Тим часом, за прогнозами асоціації GSM, до 2025 року по всьому світу налічуватиметься 1,3 мільярда користувачів технології 5G і 1,36 мільярда мобільних пристроїв з підтримкою 5G. На той час глобальне покриття мереж п'ятого покоління досягне 40%.

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