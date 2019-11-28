Повний Місяць у грудні 2019: коли можна побачити в Україні

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Полнолуние в декабре 2019 / unsplash.com

У грудні 2019 повний Місяць можна буде спостерігати ввечері 12 грудня. Уже з 13 грудня Місяць перейде в стадію спадаючого.

Повний місяць – це фаза Місяця, коли чітко видно його форму і він повністю освітлюється. Це явище відбувається, коли Земля розташовується між Сонцем та Місяцем. Місячна півкуля, повернена до Землі, повністю освітлюється променями сонця і виглядає як круглий диск.

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Коли настає повний місяць

Повний місяць настає приблизно раз на місяць – у середньому раз на близько 29,53 дні. Саме тому в місячних календарях повний місяць припадає або на 14-й, або на 15-й день місяця. Найближчий повний місяць можна буде спостерігати вночі 12 грудня. Повний Місяць можна буде побачити до його заходу о 8:46 13 грудня.

Вплив повного місяця на людину

У повний місяць, як йдеться у народних повір'ях, стають сильнішими морські припливи, рослини тягнуться вгору і наливаються соками. Повний місяць впливає на здоров'я і самопочуття людини: посилюються кровотечі, погано відбувається післяопераційне загоєння, стає більше нещасних випадків і передчасних пологів.

 Езотерика вважає, що супутник Землі наповнює людей своєю енергією, а медики відзначають, що люди стають більш активними і збудливими. Навіть маленькі діти в повний місяць менше сплять і гірше висипаються.

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Теги: Техно Космос Місяць
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