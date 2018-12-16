Компактна рисоварка від Xiaomi коштує всього 14 доларів

Китайська компанія Xiaomi додала до свого арсеналу ще один цікавий продукт – рисоварку. Це не новий девайс для компанії – китайці вже випускають рисоварки з об'ємом від 3 до 4 літрів.

Як пише видання ilenta.com, тепер же Xiaomi додала до переліку нову версію рисоварки.

Новинка стала найкомпактнішою моделлю із серії. Вона отримала назву Xiaomi Compact 1.2L Mini Cooker. Її ємність становить 1.2 літра, як можна здогадатись із назви.

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Міні-рисоварка має датчик температури NTC, який не лише точно вимірює температуру, але й моніторить її під час приготування рису.

Керувати рисоваркою дуже просто, на пристрої є кілька кнопок управління. Коштує ця міні-рисоварка 99 юанів (14 доларів або 400 гривень).

Новинка коштує 14 доларів

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