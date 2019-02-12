Компанія Mars One, що мала колонізувати Марс, визнана банкрутом

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Проект колонії на Марсі
Проект колонії на Марсі / forbes.com

Компанія Mars One Ventures, яка вже через кілька років обіцяла відправити людей на Марс, визнана банкрутом. Таке рішення ухвалив суд у швейцарському Базелі.

Як розповів засновник проекту голландець Бас Лансдорп, наразі він намагається знайти прийнятне рішення у переговорах з усіма зацікавленими сторонами, щоб врятувати проект. Передає його слова видання Engadget.

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Mars One створили у 2011 році. Згідно із задумом, компанія мала відправити експедицію на Марс, щоб заснувати на Червоній планеті постійну колонію. Людей мали відправити в один бік – їхнє повернення не планувалося. Запуск планували на 2022 рік. Однак, згодом запуск перенесли на 2024, а далі на 2026 рік.

Хто мав полетіти на Марс. Подати заявку, щоб стати колонізатором Червоної планети, міг кожен охочий. У 2015 році організатори відібрали 100 людей. У сотню потрапив українець Сергій Якимів. Щоправда планували відправили лише 24 астронавти.

Щоправда, експерти у галузі космонавтики не схвалювали цей проект. Зокрема, вони наголошували, що на сучасному рівні розвитку технологій виконати задум нереально. Навіть якщо б компанія зуміла відправити астронавтів на Марс, то вплив радіації буде мати дуже згубний вплив на здоров’я людини.

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Теги: Марс Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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