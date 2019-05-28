Компанія TSMC освоює нові норми виробництва мобільних процесорів

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Компанія TSMC освоює нові норми виробництва мобільних процесорів
Компанія TSMC освоює нові норми виробництва мобільних процесорів / Getty Images

Один із найбільших світових виробників мікросхем – компанія TSMC – оголосила про освоєння 7-нанометрового технологічного процесу другого покоління та старт масового виробництва чіпів. Окрім того, тайванський вендор оголосив терміни переходу виробничої лінії на 5-нм рішення для майбутніх мобільних чіпів.

Перспективи 5-нм чіпів. Згідно "дорожньою картою" TSMC, компанія вже приступила до ризикового виробництва 5-нм чіпів із застосуванням технології літографії в екстремальних ультрафіолетових променях (EUV).

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Початок масового сходження новинок з конвеєра намічено на перший квартал 2020 року, а поява перших комерційних пристроїв з процесорами, побудованими за 5-нанометровим технологічним процесом, очікується в червні того ж року.

7-нанометрові процесори другого покоління. На даний момент виробничі потужності TSMC приступили до масштабного виробництва 7-нм чіпів другого покоління, виготовлених за допомогою EUV, а один з науково-дослідних заводів починає підготовку до освоєння 3-нм техпроцесу.

На додаток до поточних планів, в роботі знаходиться перехідний 6-нм процес для мобільних платформ, 5G-обладнання, графічних процесорів і обчислювальних систем.

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Теги: Техно Ґаджети Процесори
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