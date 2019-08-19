Компанії Xiaomi, Vivo і Oppo утворили альянс: що про це відомо

Три великі китайські виробники - Xiaomi, Vivo і Oppo – заявили про створення спільного альянсу. Він має спростити передачу даних між смартфонами цих виробників.

Як передає ixbt.com, ці компанії вже закликали інших виробників вступати в їхній альянс, адже від цього користувачі.

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Що передбачає альянс? При переході від смартфона одного виробника до такого ж ґаджета іншої компанії користувачі легко можуть перенести всі свої дані.

Так, Xiaomi, Vivo і Oppo гарантують передачу максимальної кількості даних користувача найрізноманітніших форматів на максимальної швидкості. При цьому користувач не буде використовувати інтернет-трафік або якийсь додаток.

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