Конкуренти далеко позаду: Apple Watch залишається лідером на ринку смарт-годинників

Найпопулярнішим смарт-годинником у світі є Apple Watch. Більше того, він займає половину від продажу усіх розумних годинників у світі. Про це свідчить статистика, оприлюднена компанією Strategy Analytics.

Загалом, продаж усіх смарт-годинників у світі становив 45 мільйонів одиниць. Це на 54% більше, ніж було у минулому році – 29,3 мільйонів годинників.

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Apple Watch наймає рівно 50% від усього світового продажу смарт-годинників. Щоправда, у 2017 році частка розумних годинників від Apple була ще вищою – 60,4%.

Хто ще у переліку. Другу сходинку займає компанія Fitbit, чия ринкова частка за рік підскочила з 1,7% до 12,2%. А трійку лідерів замикає Samsung. Вони продали 11,8% смарт-вотчів у світі. Цікаво, що ще 2017 році ця компанія займала друге місце з показником у 10,6%.

Решта виробників розумних годинників займають приблизно чверть світового ринку.

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