20 мільйонів акаунтів Instagram виставили на продаж: деталі скандалу

Хакери виставили на продаж базу даних, в якій понад 20 мільйонів акаунтів соціальної мережі Instagram. Всю цю базу продають за 2,8 біткойни (це 23 тисячі доларів або понад пів мільйона гривень).

Як доказ того, що вони "не жартують" хакери надали доступ до даних 20 тисяч облікових записів, серед яких є номери телефонів, електронні адреси тощо.

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Що кажуть в Instagram? У соцмережі вже відреагували на скандал. Зокрема. У прес-службі заявили, що база даних належить індійській маркетингової компанії. У травні ця організація залишила у відкритому доступі дані про 49 мільйонів акаунтів.

У соцмережі запевнили, що викрадені дані не зможуть зашкодити користувачам. Також там кажуть, що хакери не зможуть заволодіти коштами з рахунків. Які прив’язані до акаутнів чи номерів телефонів.

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Як відомо, раніше у витоку даних користувачів світилась соціальна мережа Facebook (якій належить Instagram).

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