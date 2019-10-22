20 мільйонів акаунтів Instagram виставили на продаж: деталі скандалу

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Аккаунт Instagram 2019 можна купити – хакери продають акаунти Instagram
Акаунти Instagram виставили на продаж / unsplash.com

Хакери виставили на продаж базу даних, в якій понад 20 мільйонів акаунтів соціальної мережі Instagram. Всю цю базу продають за 2,8 біткойни (це 23 тисячі доларів або понад пів мільйона гривень).

Як доказ того, що вони "не жартують" хакери надали доступ до даних 20 тисяч облікових записів, серед яких є номери телефонів, електронні адреси тощо.

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Що кажуть в Instagram? У соцмережі вже відреагували на скандал. Зокрема. У прес-службі заявили, що база даних належить індійській маркетингової компанії. У травні ця організація залишила у відкритому доступі дані про 49 мільйонів акаунтів.

via GIPHY

У соцмережі запевнили, що викрадені дані не зможуть зашкодити користувачам. Також там кажуть, що хакери не зможуть заволодіти коштами з рахунків. Які прив’язані до акаутнів чи номерів телефонів.

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Як відомо, раніше у витоку даних користувачів світилась соціальна мережа Facebook (якій належить Instagram).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Instagram Інтернет
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