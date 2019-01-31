Купити зможе не кожен: з’явилась ціна Meizu Zero без жодної кнопки чи отвору

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Meizu Zero буде коштувати 2 тисячі доларів
Meizu Zero буде коштувати 2 тисячі доларів / businessinsider.com

Нещодавно в мережі з’явились фото та характеристики майбутнього смартфона від Meizu, що не отримав жодної кнопки та отвору. Пристрій отримав назву Meizu Zero. Тепер розробники повідомили ціну смартфона – 2 тисячі доларів.

Як пише видання ixbt.com, ціна з’явилась на сайті для збору коштів Indiegogo. Там вказана рекомендована роздрібна ціна на пристрій - 1999 доларів (56 тисяч гривень).

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Щоправда, зараз ціна вже зникла, але журналісти встигли зробити скріншот.

Як сказано на сайті, для учасників програми фінансування пропонують 100 смартфонів за внесок 1299 доларів (33 600 гривень). У комплект входить бездротова зарядка, адже отвору для звичайної у новинці немає. Апарати обіцяють розіслати в квітні.

А за 2999 доларів (64 400 гривень) користувач може отримати єдиний вже доступний апарат Meizu Zero, до речі, його вже купили.

Meizu Zero

Першу доступну модель Meizu Zero купили за 2999 доларів

Чим унікальний Meizu Zero

Замість кнопок на бокових гранях телефону розміщені сенсорні панелі, які при сильному натисканні відтворюють натискання кнопки. Немає Meizu Zero і порту для зарядки – новинку можна буде підключити лише до бездротової зарядки з вихідною потужністю до 18 Вт.

Щодо SIM-карти, то Zero підтримує тільки e-SIM.

Meizu Zero

Ціна вже зникла із сайту 

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Теги: Техно Смартфони Meizu
Джерело: Техно
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