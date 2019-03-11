LG G8 ThinQ: дата виходу та неочікувана ціна інноваціного смартфона

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LG G8 ThinQ: дата виходу та ціна
LG G8 ThinQ: дата виходу та ціна / Technology News World

Під час флагманського смартфона LG G8 ThinQ на виставці MWC 2019 виробник розкрив всі технічні особливості пристрою, а от ціна та дата старту продажів залишились невідомою. Через два тижні після презентації LG все таки назвала вартість новинки і виявилась вона дуже неочікуваною.

Дата виходу. Як повідомляє PhoneArena, вже цієї п'ятниці, 15 березня, LG G8 ThinQ офіційно стане доступний для замовлення в Південній Кореї, а в продаж він надійде через тиждень, 22 березня.

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Ціна. У себе на батьківщині смартфон буде продаватися за ціною 897 600 вон, що за нинішнім курсом дорівнює приблизно 20 844 гривні. Для порівняння, торішній LG G7 ThinQ коштував на старті 898 700 вон – близько 20 870 гривень.

Крім того, новий флагман LG виявився навіть доступніше Galaxy S10e – молодшої моделі в лінійці Samsung, яка в Кореї коштує близько 20 979 гривень.

Презентація LG G8 ThinQ – дивіться відео

 

Особливості. Нагадаємо, що LG G8 ThinQ отримав новий процесор Qualcomm Snapdragon 855, 6,1-дюймовий OLED-дисплей, здатний виступати в ролі динаміка, 32-бітний ЦАП і резонансну камеру Boombox speaker, функцію сканування долоні і підтримки управління жестами без торкання до пристрою.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно LG
Джерело: 24 Канал
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