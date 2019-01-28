LG представить робота-помічника для "розумного" будинку

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LG представить робота-помічника для "розумного" будинку
LG представить робота-помічника для "розумного" будинку / unsplash

Управління США з патентів та торгових марок (USPTO) видала компанії LG Electronics патент на дизайн "робота для домашніх господарств". Йдеться про "розумного" помічника для сучасного житла.

На жаль, технічна інформація про пристрій не розкривається. Але оприлюднені зображення дозволяють отримати уявлення про зовнішній вигляд новинки, повідомляє 3DNews.

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Дизайн робота-помічника LG. У плані форми корпусу робот схожий на "матрьошку". У верхній частині пристрою розташований дисплей. Швидше за все, також буде реалізована підтримка сенсорного управління.

LG робот
LG запатентувала робота-помічника

Над екраном можна помітити два "вічка": там розташуються камери для організації відеотелефонії та відстеження переміщень користувачів.

LG робот для дому
Робот-помічник від LG допомагатиме керувати "розумним" будинком

Характеристики робота-помічника від LG. Можна припустити, що робот надасть користувачам можливість спілкуватися з інтелектуальним асистентом. Таким чином, господарі "розумного" будинку зможуть за допомогою голосових команд запитувати потрібну інформацію та взаємодіяти з іншими побутовими смарт-приладами.

LG робот для дому
LG не повідомляє дату стартів продажів робота-помічника

Дата випуску розумного-робота LG. На жаль, про можливі терміни випуску комерційного пристрою з описаним дизайном поки нічого не повідомляється.

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Теги: Техно Штучний інтелект Розробки робототехніка LG
Джерело: Техно
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