LG представить робота-помічника для "розумного" будинку

Управління США з патентів та торгових марок (USPTO) видала компанії LG Electronics патент на дизайн "робота для домашніх господарств". Йдеться про "розумного" помічника для сучасного житла.

На жаль, технічна інформація про пристрій не розкривається. Але оприлюднені зображення дозволяють отримати уявлення про зовнішній вигляд новинки, повідомляє 3DNews.

Читайте також: Amazon тестує нову унікальну систему доставки

Дизайн робота-помічника LG. У плані форми корпусу робот схожий на "матрьошку". У верхній частині пристрою розташований дисплей. Швидше за все, також буде реалізована підтримка сенсорного управління.



LG запатентувала робота-помічника

Над екраном можна помітити два "вічка": там розташуються камери для організації відеотелефонії та відстеження переміщень користувачів.



Робот-помічник від LG допомагатиме керувати "розумним" будинком

Характеристики робота-помічника від LG. Можна припустити, що робот надасть користувачам можливість спілкуватися з інтелектуальним асистентом. Таким чином, господарі "розумного" будинку зможуть за допомогою голосових команд запитувати потрібну інформацію та взаємодіяти з іншими побутовими смарт-приладами.



LG не повідомляє дату стартів продажів робота-помічника

Дата випуску розумного-робота LG. На жаль, про можливі терміни випуску комерційного пристрою з описаним дизайном поки нічого не повідомляється.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно