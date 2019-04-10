lifecell запустить в Україні платіжний сервіс Paycell

Мобільний оператор lifecell запустить в Україні свій платіжний сервіс Paycell. Старт роботи сервісу запланований на червень 2019 року.

Користувачі Paycell зможуть отримати базові банківські послуги без відкриття рахунку в банку. Для користування сервісом треба буде купити пластикову карту Paycell, підключити її до відповідного додатку і прив'язати до номера телефону, розповів AIN.UA директор компанії "Пейсел" Олександр Мартиненко.

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Paycell працюватиме з номерами будь-яких операторів, а не тільки lifecell. Проте клієнти інших операторів не зможуть прив'язати до сервісу свій мобільний рахунок.



Зразок карти Paycell

Що можна буде робити з картою Paycell?

Поповнювати карту через мобільний рахунок (тільки клієнтам lifecell), іншу банківську карту або в кіосках самообслуговування.

Переказувати з карти гроші в додатку на інші карти Paycell і номери телефонів.

Розплачуватися картою Paycell і знімати готівку в банкоматі.

Оплачувати покупки в інтернеті.

У lifecell відзначають, що додаток почне працювати вже в травні, а в червні почнеться продаж карт.

Пластикова карта Paycell – це дебетова карта, яка працюватиме на базі платіжної системи "Простір". Партнером сервісу стане банк "Схід". Наразі невідомо, чи планують у компанії збільшувати кількість банків-партнерів.