Логотип Apple отримає низку корисних функцій

Логотип яблука в iPhone завжди мав лише декоративну функцію. Проте згідно з новим патентом, компанія Apple має намір зробити свій логотип на пристроях більш корисним та функціональним.

Які зміни чекають на логотип? В одному з останніх патентів Apple йдеться про використання логотипу на задній стороні смартфона в якості індикатора нових повідомлень, повідомляє The Verge.

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Відповідно до опису, він може загорятися під час вхідного дзвінка, нагадуванні календаря або під час інших подій. Логотип може переливатися різними кольорами або блимати, щоб привернути увагу користувача.

Крім того, в документі йдеться, що таким чином вийде персоналізувати зовнішній вигляд пристрою.

Як змусити логотип Apple світитися – дивіться відео

Які пристрої отримають "оновлений" логотип? Цікаво, що в патенті йдеться про використання подібного логотипу не тільки в iPhone, але й інших продуктах компанії, таких як iPad, iMac або MacBook. Останнє особливо цікаво, адже до 2015 року в ноутбуках Apple на задній кришці і так було яблуко, що світиться.

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