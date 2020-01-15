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Marco Polo – технологічний будинок на колесах від відомого автовиробника

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Marco Polo / Mercedes

Mercedes представила розумний будинок на колесах – фургон-кемпер на базі Sprinter під назвою Marco Polo, який з'явиться у продажу вже навесні 2020 року. Творці обіцяють новий рівень комфорту для любителів такого виду відпочинку: майже всіма функціями можна керувати зі смартфона або великого сенсорного екрану на приладовій панелі.

Особливості розумного будинку на колесах

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Marco Polo – перший серійний автомобіль, в якому використовується система управління довкіллям Mercedes-Benz Advanced Control. З її допомогою можна налаштувати температуру, світло та інші параметри з розбивкою по житлових зонам.


Marco Polo обладнаний системою підключення, яка виводить комфорт на новий рівень

Підключення – важливий компонент нашої продуктової стратегії, яку ми інтенсивно переслідуємо протягом останніх двох років в сегменті автобудинків,
– йдеться в заяві глави відділу маркетингу і продажів компанії Клауса Майера.

За допомогою програми в кемпері можна налаштувати все – наприклад, запрограмувати зниження температури в нічний час або встановити сигнал для певного рівня залишку чистої води в резервуарі.


Система будинку на колесах повністю контролюється зі смартфона


На кухні є газова плита, холодильник і раковина

В Marco Polo з комфортом розмістяться четверо: двоє на розкладному ліжку, в яке трансформуються дивани, а двоє – у верхньому відсіку під дахом, який підіймається. З опцією ACTIVITY в кемпері з'являється ще одне спальне місце і три сидячих.

 

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Mercedes
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