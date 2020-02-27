Маск удосконалив риття тунелів: буде в тричі швидше

Boring Company ввела в експлуатацію прохідницький щит третього покоління. Стверджується, що це повністю власна розробка. Машина, що одержала ім'я Prufrock, дозволить прокладати тунелі набагато швидше та ефективніше. Крім того, вона відразу буде монтувати сегменти тунелів – встановлювати арматуру і розгортати електроніку.

Про застосування нового пристрою повідомляється в офіційному твітері компанії. Машина під назвою Prufrock повинна значно підвищити швидкість і економічну ефективність прокладки тунелів, зазначає Electrek.

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Як раніше працювала Boring Company

На перших етапах своєї діяльності компанія використовувала вже існуючий прохідницький щит, який отримав ім'я Godot. Він допоміг обкатати процес буріння і побудувати тестову ділянку тунелю під Лос-Анджелесом довжиною в одну милю.



Прохідницький щит Godot / Boring Company

На зміну Gogot прийшла бурильна машина другого покоління – Line-Storm. В цьому випадку Boring Company удосконалила куплену установку.

В кінці 2018 року Ілон Маск оголосив, що компанія працює над створенням власного прохідницького щита. Він дав установці третього покоління ім'я Prufrock і заявив, що він буде втричі потужнішим від попередників.

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Крім того, щит повинен був отримати автоматизовану систему монтажу сегментів тунелю, включаючи установку арматури і розгортання електроніки. З огляду на те, що при прокладці тунелів на буріння йде лише близько 10 хвилин на годину, а решту часу витрачається на монтаж систем, Prufrock дозволив би значно прискорити процес будівництва.

Трохи більше ніж через рік в акаунті Boring Company з'явилося фото нового щита з лаконічною підписом "Prufrock живий". Машина на знімку виглядає так, ніби вже працює, проте неясно, де саме вона розгорнута.

Prufrock is alive pic.twitter.com/VH2YDAw4rb — The Boring Company (@boringcompany) February 23, 2020

Успіхи Boring Company

Раніше компанія відзвітувала про завершення будівництва першого тунелю під Лас-Вегасом. Рух ділянкою довжиною 1,3 км почнеться через рік, в січні 2021 року. Тепер компанія почне роботу над прокладанням другої ділянки, паралельно першій.

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