Маск змінить найбільшу ракету-носій компанії SpaceX

405 Читать новость на русском
Концепт ракети-носія BFR
Концепт ракети-носія BFR / Фото з вільних джерел

Ілон Маск оголосив, що має намір кардинально змінити дизайн найбільшої ракети в арсеналі компанії SpaceX – BFR. Відзначимо, що BFR планують використовувати для доставки колоністів на Марс.

Про це повідомляє Geekon.

Читайте також: Ракету-носій Vega з українською комплектацією успішно запустили у космос: фото

Не зраджуючи своїм традиціям, Ілон Маск повідомив важливу новину про свою компанію через Twitter. В твіті інженера йдеться про те, що в реальному прототипі BFR будуть радикальні зміни в порівнянні з ранніми концепт-артами найбільш амбітної ракети SpaceX.

Планується як зміна дизайну, так і революційна посадка не тільки перших ступенів при запуску, але і другого ступеня, чого не вдавалося домогтися жодного разу за всю історію космонавтики.

Оголошення про зміну зовнішнього вигляду і концепції ракети BFR, вийшло для Маска випадковим, так як написано було в вигляді відповіді на питання одного з читачів Ілона.

BFR, за задумом Ілона Маска, повинна буде використовуватися для доставки колоністів на Марс з усіма необхідними припасами для перельоту і облаштування першої тимчасової колонії. Також в ракеті буде передбачена можливість зворотного польоту, шляхом конструювання відкидних ступенів прямо на Марсі, після налагодження автономного життя колонії на поверхні планети.

Що таке BFR (Big Falcon Rocket, Big Fucking Rocket)? Це проект ракети-носія та космічного корабля нового покоління, який розробляє компанія SpaceX. Окрім того, проект передбачає створення наземної інфраструктури для запуску та повторного використання системи та "паливних депо" для дозаправки на низькій навколоземній орбіті. BFR дозволить вивести на орбіту до 100 тонн вантажу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос Ілон Маск SpaceX
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
сьогодні 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
776
Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
20 листопада 09:03 Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
1411
Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
19 листопада 21:09 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
5582
Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
19 листопада 16:02 Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
898
Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
19 листопада 13:02 Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
Юліана Вінтюк 9806
Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
18 листопада 20:02 Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 2089
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук