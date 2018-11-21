Маск змінить найбільшу ракету-носій компанії SpaceX

Ілон Маск оголосив, що має намір кардинально змінити дизайн найбільшої ракети в арсеналі компанії SpaceX – BFR. Відзначимо, що BFR планують використовувати для доставки колоністів на Марс.

Про це повідомляє Geekon.

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Не зраджуючи своїм традиціям, Ілон Маск повідомив важливу новину про свою компанію через Twitter. В твіті інженера йдеться про те, що в реальному прототипі BFR будуть радикальні зміни в порівнянні з ранніми концепт-артами найбільш амбітної ракети SpaceX.

Планується як зміна дизайну, так і революційна посадка не тільки перших ступенів при запуску, але і другого ступеня, чого не вдавалося домогтися жодного разу за всю історію космонавтики.

Оголошення про зміну зовнішнього вигляду і концепції ракети BFR, вийшло для Маска випадковим, так як написано було в вигляді відповіді на питання одного з читачів Ілона.

Radical change — Elon Musk (@elonmusk) 17 листопада 2018 р.

BFR, за задумом Ілона Маска, повинна буде використовуватися для доставки колоністів на Марс з усіма необхідними припасами для перельоту і облаштування першої тимчасової колонії. Також в ракеті буде передбачена можливість зворотного польоту, шляхом конструювання відкидних ступенів прямо на Марсі, після налагодження автономного життя колонії на поверхні планети.

Що таке BFR (Big Falcon Rocket, Big Fucking Rocket)? Це проект ракети-носія та космічного корабля нового покоління, який розробляє компанія SpaceX. Окрім того, проект передбачає створення наземної інфраструктури для запуску та повторного використання системи та "паливних депо" для дозаправки на низькій навколоземній орбіті. BFR дозволить вивести на орбіту до 100 тонн вантажу.

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