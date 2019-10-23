В Instagram зникнуть фільтри з масками краси, що провокують психічний розлад

Соціальна мережа Instagram вирішила відмовитись від масок краси, які створюють ефект ніби користувач переніс пластичну операцію. Загалом у минулому році маски, що змінюють обличчя використовували понад мільярд людей.

Як інформує The Independent, платформа доповненої реальності Spark AR, яка створює фільтри, заявила, що видалить всі ефекти, які імітують зміни як після пластики, з галереї Instagram.

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Чому відмовляються? Компанія провела дослідження за 2018 рік і з’ясувала, що такі фільтри призводять до явища, що зветься "тілесний дисморфічний розлад Snapchat". Це психічний розлад, при якому людина дуже стривожена через деякі навіть незначні дефекти обличчя та тіла.

Ще раніше дослідження Американської академії пластичної хірургії показало, що починаючи із 2016 року пластичні хірурги почати отримувати запит на операції, які б допомагали краще виглядати на селфі. Під час опитування у 2017 році 55% хірургів розповіли, що роблять пластику обличчя саме у "селфі-форматі".

Особливо негативно маски можуть впливати на психіку підлітків або дітей.

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