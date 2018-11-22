MediaTek повертається до виробництва топових процесорів для смартфонів

Ще в 2017 році компанія MediaTek відмовилася від подальшого виробництва топових процесорів Helio X та зробила ставку на середній сегмент смартфонів. Проте в базі даних GeekBench виявили апарат, який працює на чіпсеті MediaTek MT6779, який ймовірно випускатиметься під назвою Helio X40.

Про це повідомляє 4PDA.

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MediaTek Helio X40 в тесті з навантаженням на одне ядро набрав 2025 балів, в багатоядерному випробуванні – 6831 очок. Це на 35% і 26,5% більше в порівнянні з останньою новинкою компанії – середнімв ціновій політиці процесором Helio P60.

Helio X40 отримає вісім ядер (найімовірніше 7-нанометрові ARM Cortex-A75). Максимальна тактова частота процесора складе 2,0 ГГц.



Тести нового процесора MediaTek Helio X40

До слова, у першій половині 2019 року MediaTek представить свій перший процесор з 5G-модемом Helio P70. Він буде розрахований на смартфони середньої цінової категорії.

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