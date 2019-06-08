Microsoft навчив штучний інтелект незвичним професіям: цікаві деталі

Штучний інтелект все частіше застосовують у найрізномінітніших галузях – від розваг в соціальних мережах до надскладного монтажу анімації на основі декількох статичних кадрів.

Не оминули нейромережі увагою і творчі професії – на крайній виставці ARTificial компанія Microsoft розповіла про можливості сучасних ІІ-алгоритмів і продемонструвала досягнення в різних галузях мистецтва.

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Одним з найбільш вражаючих елементів виставки став перформанс "НейроКандинский". Нейромережа Microsoft, що пройшла навчання на полотнах абстракціоніста Василя Кандинського та музичних творах, якими він надихався, намалювала картину за мотивами пісні "На зорі" групи "Альянс".



Штучний інтелект навчився створювати витвори мистецтва

Які вміння продемонстрував штучний інтелект

Організатори виставки продемонстрували й інші творчі досягнення, здатного створювати різноманітні твори мистецтва: картини, музику і тексти. На основі аналізу 50-ти різних треків електронний композитор написав музику та вірші для різдвяної пісні, а після навчання на текстах дитячих казок і творів Чехова спробував свої сили в якості письменника.

Відвідувачам пропонували ознайомитись із деякими витворами мистецтва, музичними композиціями та відгадати, які з них створила людина, а які – створила нейромережа від Microsoft. Часом, визначити автора без підказки не вдалось.

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