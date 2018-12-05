Microsoft працює над створенням нового браузера

Компанія Microsoft працює над створенням власного браузера на базі Chromium. Таким чином у корпорації хочуть замінити Edge, який називали наступником Internet Explorer.

Про це пише The Verge.

Це означає, що Microsoft вирішила відмовилася від стандарту EdgeHTML на користь Chromium.

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Новий браузер для Windows 10 отримав кодову назву Anaheim.

"У Microsoft постійно зростає розчарування в питаннях сумісності веб-сайтів і браузера Edge", – пише видання.

Наразі інженери компанії працюють з Google для підтримки версії Chrome в операційній системі Windows з підтримкою ARM.

Використання Chromium означає, що сайти будуть виглядати і працювати в новому браузері Microsoft так само, як вони працюють в Google Chrome. Очікується, що Microsoft може залишити бренд Edge і звичний дизайн програми, через що оновлення пройде непомітно для звичайних користувачів.

Як відомо, Chrome – це найпопулярніший браузер у світі. Тим часом частка Edge в листопаді 2018 року серед веб-оглядачів для персональних комп'ютерів склала лише 4,2%.

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