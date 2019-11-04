Microsoft змінила "обличчя" фірмового браузера: фото

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Браузер Microsoft Edge отримав нову іконку
Браузер Microsoft Edge отримав нову іконку / unsplash

Браузер Microsoft Edge не лише зайняв місце застарілого Internet Explorer у складі операційної системи Windows, але й отримав новий движок Chromium. Слідом за програмною частиною корпорація вирішила змінити "обличчя" браузера.

Що відомо про оновлення дизайну? Новий логотип Edge практично нічим не нагадує стару іконку для Internet Explorer. Ймовірно, таким чином компанія хоче підкреслити "зміну покоління" вбудованого в ОС браузера, повідомляє Android Police.

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Іконка в формі латинської букви E виконана в концепції Fluent Design і має градієнтне забарвлення. Схоже оформлення також отримали значки оновленого пакету програмного забезпечення Microsoft Office.


Оновлена іконка браузера Microsoft Edge

Коли запрацює оновленя в браузері? Поки нова іконка програми з'явилася не у всіх збірках Windows і відсутня у версії Edge для Android.

Очікується, що остаточний перехід до нової стилістики відбудеться з виходом фінального складання браузера, який зараз перебуває в стадії бета-тестування.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Microsoft Інтернет
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