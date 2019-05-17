Міф розвінчано: смартфон OnePlus 7 Pro пройшов краш-тест

Новий OnePlus 7 Pro отримав скляний корпус, фактично безрамковий вигнутий екран і висувну фронтальну камеру. Автори YouTube-каналу GizmoSlip вирішили перевірити, наскільки така конструкція надійна і чи зможе смартфон пережити падіння.

У OnePlus 7 Pro виробник передбачив захист від падінь: якщо упустити смартфон при відкритій фронтальної камері, то вона сховається, аби уникнути поломки. На відео помітно, що якщо кинути пристрій з висоти близько півтора метрів камерою вниз, вона не встигає повністю заїхати в корпус.

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Чи витримав телефон краш-тест. Висувний модуль подряпався, але продовжив працювати. Ніяких інших зовнішніх пошкоджень телефон не отримав. Після цього смартфон кинули з меншої висоти, щоб камера встигла менше заїхати в корпус до удару об землю, але результат повторився.

При падінні задньою кришкою загартоване скло Gorilla Glass не витримало і розбилося. Потім пристрій кинули екраном вниз, і цей удар виявився для нього фатальним: дисплей тріснув, і більша його частина перестала працювати.

Краш-тест смартфону One Plus 7 Pro, дивіться відео:

Що сталось із фронтальною камерою. Блогер не зупинився на досягнутому і продовжив кидати смартфон, поки його корпус не почав розсипатися на дрібні шматки. Цікаво, що висувна фронтальна камера, яку багато хто вважає найслабшим місцем смартфона, витримала всі падіння і залишалася в робочому стані до кінця.

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