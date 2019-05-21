Мільйони даних блогерів Instagram потрапили у відкритий доступ

58 Читать новость на русском
Дані блогерів потрапили у відкритий доступ
Дані блогерів потрапили у відкритий доступ / smm-lab.kiev.ua

Фахівці з безпеки виявили у відкритому доступі мільйони контактних та інших даних Instagram-блогеріви та знаменитостей, які популярні у соцмережі.

Як пише TechCrunch, база даних блогерів перебувала на Amazon Web Services і була доступна для будь-якого користувача.

Читайте також:  Скандал із WhatsApp: хакери встановлювали програми-шпигуни через месенджер

Коли експерти виявили ці дані, то там було понад 49 мільйонів записів, та їхня кількість постійно збільшується.

Що саме стало доступним. Для широко загалу стали доступні контактні дані з акаунтів Instagram-користувачів, а також біографія, фото профілю, кількість фоловерів, місце проживання, пошту, номер телефону та іншу приватну інформацію. Незабаром цю базу приховали із загального доступу.

Для чого зібрали ці дані. Базу з персональною інформацією використовували, щоб визначити скільки платили блогерам, враховуючи кількість лайків, шерів, фоловерів тощо.

via GIPHY

Як відомо, Instagram входить до складу корпорації Facebook, яка вже неодноразово потрапляла у скандали із витоком особистих даних.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Що відомо про Володимира Зеленського: біографія президента України
сьогодні
32719
Теги: Новини Техно Техно Instagram Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Прибирати – легко: чим можуть здивувати сучасні пилососи?
сьогодні 08:30 Прибирати – легко: чим можуть здивувати сучасні пилососи?
535
Що буде з пристроями Huawei на базі Android: відповіді на найпоширеніші питання
20 травня 19:31 Що буде з пристроями Huawei на базі Android: відповіді на найпоширеніші питання
1035
Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
17 травня 20:05 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
5676
OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
14 травня 21:06 OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
1887
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
14 травня 20:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 2635
Новини
Більше новин
Залиште відгук