Мільйони даних блогерів Instagram потрапили у відкритий доступ

Фахівці з безпеки виявили у відкритому доступі мільйони контактних та інших даних Instagram-блогеріви та знаменитостей, які популярні у соцмережі.

Як пише TechCrunch, база даних блогерів перебувала на Amazon Web Services і була доступна для будь-якого користувача.

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Коли експерти виявили ці дані, то там було понад 49 мільйонів записів, та їхня кількість постійно збільшується.

Що саме стало доступним. Для широко загалу стали доступні контактні дані з акаунтів Instagram-користувачів, а також біографія, фото профілю, кількість фоловерів, місце проживання, пошту, номер телефону та іншу приватну інформацію. Незабаром цю базу приховали із загального доступу.

Для чого зібрали ці дані. Базу з персональною інформацією використовували, щоб визначити скільки платили блогерам, враховуючи кількість лайків, шерів, фоловерів тощо.

Як відомо, Instagram входить до складу корпорації Facebook, яка вже неодноразово потрапляла у скандали із витоком особистих даних.

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