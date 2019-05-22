Між Україною та 5 країнами запрацює єдина роумінгова зона

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Між Україною та 5 країнами запрацює єдина роумінгова зона
Між Україною та 5 країнами запрацює єдина роумінгова зона

Єдина роумінгова зона незабаром має запарювати між Україною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Вірменією та Азербайджаном, у рамках Східного партнерства з ЄС.

Як пише Liga.Tech, про це повідомив керівник відділу програм допомоги "Економічне співробітництво, енергетика, інфраструктура і навколишнє середовище" Йоханнес Баур.

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За його словами, ця декларація була підписана 28 лютого в Бухаресті.

Баур пообіцяв, що до 2020 року будуть вирішені всі питання щодо єдиного роумінгового простору. Після цього єдина роумінгова зона повинна запрацювати в Україні, Молдові, Білорусі, Грузії, Вірменії, Азербайджані.

При цьому точної дати запуску роумінгу поки немає.

Таким чином Україна буде поступово долучатися до єдиного роумінгу з ЄС: спочатку з країнами Східної Європи, потім з іншою частиною.

Роумінг з Польщею. Раніше Техно 24 повідомляв, що Польща планує скасувати роумінг для громадян України. Таку ініціативу озвучив заступник голови МЗС Польщі зі східних питань Марчин Пшидач. Однак, це теж може трапитись не раніше 2020 року.

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Теги: Новини Техно роумінг Техно IT-бізнес
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