Мобільний Google Drive змінює дизайн

Компанія Google запускає редизайн мобільного додатка Google Drive. Веб-версія сервісу була змінена ще у травні минулого року.

Як пише Android Police, новий дизайн Google Drive створений у стилі Material Theme з новою системою навігації.

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Що змінилось. Внизу головного вікна з’явились чотири вкладки:

My Drive Starred Shared with me Files

Google Drive змінить дизайн на мобільних

Зверху у оновленій версії буде розміщений пошук і аватарка користувача. Окрім того, змін зазнав також інтерфейс налаштувань і відображення інформації на головній сторінці. Вона буде виводитись за трьома критеріями:

Останні відкриті і відредаговані файли Користувачі, з якими ви найчастіше діліться файлами Файли, які ви найчастіше використовуєте в певний час дня

Нова версія вже доступна на iOS-пристроях

Коли стане доступним. Новий дизайн Google Drive вже доступний для користувачів пристроїв на iOS. Власники Android-девайсів оновлений дизайн стане доступний 18 березня.

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