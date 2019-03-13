Мобільний Google Drive змінює дизайн
Компанія Google запускає редизайн мобільного додатка Google Drive. Веб-версія сервісу була змінена ще у травні минулого року.
Як пише Android Police, новий дизайн Google Drive створений у стилі Material Theme з новою системою навігації.
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Що змінилось. Внизу головного вікна з’явились чотири вкладки:
- My Drive
- Starred
- Shared with me
- Files
Google Drive змінить дизайн на мобільних
Зверху у оновленій версії буде розміщений пошук і аватарка користувача. Окрім того, змін зазнав також інтерфейс налаштувань і відображення інформації на головній сторінці. Вона буде виводитись за трьома критеріями:
- Останні відкриті і відредаговані файли
- Користувачі, з якими ви найчастіше діліться файлами
- Файли, які ви найчастіше використовуєте в певний час дня
Нова версія вже доступна на iOS-пристроях
Коли стане доступним. Новий дизайн Google Drive вже доступний для користувачів пристроїв на iOS. Власники Android-девайсів оновлений дизайн стане доступний 18 березня.
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