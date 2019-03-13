Мобільний Google Drive змінює дизайн

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Google Drive змінює дизайн
Google Drive змінює дизайн / usmobile.com.ua

Компанія Google запускає редизайн мобільного додатка Google Drive. Веб-версія сервісу була змінена ще у травні минулого року.

Як пише Android Police, новий дизайн Google Drive створений у стилі Material Theme з новою системою навігації.

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Що змінилось. Внизу головного вікна з’явились чотири вкладки:

  1. My Drive
  2. Starred
  3.  Shared with me
  4. Files

Google Drive змінює дизайн

Google Drive змінить дизайн на мобільних

Зверху у оновленій версії буде розміщений пошук і аватарка користувача. Окрім того, змін зазнав також інтерфейс налаштувань і відображення інформації на головній сторінці. Вона буде виводитись за трьома критеріями:

  1. Останні відкриті і відредаговані файли
  2. Користувачі, з якими ви найчастіше діліться файлами
  3. Файли, які ви найчастіше використовуєте в певний час дня

Google Drive змінює дизайн

Нова версія вже доступна на iOS-пристроях

Коли стане доступним. Новий дизайн Google Drive вже доступний для користувачів пристроїв на iOS. Власники Android-девайсів оновлений дизайн стане доступний 18 березня.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Google Додатки
Джерело: 24 Канал
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