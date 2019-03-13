Mozilla випустила безкоштовний файлообмінник Firefox Send

Компанія Mozilla випустила новий файлообмінник під назвою Firefox Send. Наразі він доступний у вигляді веб-версії. Хоча розробники обіцяють запустити і додаток для Android.

Як пише VC, користувачі зможуть завантажувати файли розміром до 1 ГБ і зберігати їх в хмарі протягом дня до першого скачування за посиланням.

При цьому, якщо користувачі мають аккаунт Firefox, то вони можуть завантажувати до 2,5 ГБ файлів на термін до 7 днів.

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Переваги Firefox Send. Як пояснили розробники, він використовує наскрізне шифрування файлів за допомогою алгоритму блочного шифрування AES-GCM (128 bit). Це відбувається на стороні браузера користувача. Також є можливість встановити пароль для доступу до даних.

Окрім того, передані за допомогою сервісу файли не "осідають" в хмарному сховищі вічно, тож користувачі можуть не хвилюватись, що конфіденційна інформація не потрапить в руки зловмисників.

Файлообмінник Firefox Send: відео

Хто може користуватись. Сервіс є безкоштовним. Для цього не потрібно авторизуватись в обліковому записі Firefox. Сервісом можуть скористатись клієнти різних браузерів. Наразі сервіс не пропонує будь-яких платних опцій.

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