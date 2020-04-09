МВС запустило Telegram-бота для протидії домашньому насильству
Бот отримав назву ДійПротиНасильства, а з його допомогою громадяни зможуть отримати інформацію про домашнє насильство та допомогу в цьому питанні.
Приєднатися до бота можна за посиланням @police_helpbot.
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Важливо! Якщо ви страждаєте від домашнього насильства, або є свідком цього явища – телефонуйте на лінію 102. Ваші дії допоможуть врятувати життя!
Що може бот
- допомогти викликати служби допомоги (поліцію і швидку);
- переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, які в свою чергу нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі;
- надати контакти інших служб допомоги;
- роз’яснити, що таке домашнє насильство та як протидіяти цьому явищу, повноваження органів і установ, які здійснюють заходи з попередження домашнього насильства.
Бот надасть необхідну інформацію щодо протидії домашньому насильству
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