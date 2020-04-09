​​МВС запустило Telegram-бота для протидії домашньому насильству

Бот отримав назву ДійПротиНасильства, а з його допомогою громадяни зможуть отримати інформацію про домашнє насильство та допомогу в цьому питанні.

Приєднатися до бота можна за посиланням @police_helpbot.

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Важливо! Якщо ви страждаєте від домашнього насильства, або є свідком цього явища – телефонуйте на лінію 102. Ваші дії допоможуть врятувати життя!

Що може бот

допомогти викликати служби допомоги (поліцію і швидку);

переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, які в свою чергу нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі;

надати контакти інших служб допомоги;

роз’яснити, що таке домашнє насильство та як протидіяти цьому явищу, повноваження органів і установ, які здійснюють заходи з попередження домашнього насильства.



Бот надасть необхідну інформацію щодо протидії домашньому насильству

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