На Марсі виявили сліди "оазису"

Незважаючи на пустельний ландшафт Марсу, на думку вчених, в минулому поверхня планети принаймні частково була покрита водою. Марсохід Curiosity виявив підтвердження існування прісної водойми в одному із кратерів Червоної планети.

Що виявив марсохід? За результатами аналізу даних, які надав марсохід, вчені зафіксували сліди ставків, розкиданих в басейні кратера Гейла, ширина якого становить близько 160 кілометрів, йдеться в прес-релізі NASA.

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Що це означає? Там ровер Curiosity виявив сліди мінеральних солей і осадових відкладень на скелях. Дослідники припускають, що 3,5 мільярда років тому на цьому місці розташовувалося озеро, оточене рослинністю. Згодом коливання клімату призвели до пересихання водойм на поверхні Марса. Зауважимо, схожим чином виглядають оазиси в земних пустелях.



Кратер Гейла на Марсі

Продовження досліджень. Раніше Curiosity вже знаходив сліди прісноводних озер на Марсі. Тепер же марсохід дослідить кожен рівень кратера і його центральний пік (гору Шарпа) для вивчення природної історії Марса.

Як виглядає кратер Гейла – дивіться відео

За словами вчених, в досліджуваній області зберігаються унікальні "записи" змін марсіанської погоди з плином часу. Дослідників цікавить, коли і як довго Марс був здатний підтримувати життя на своїй поверхні.

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