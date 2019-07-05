На Samsung подали до суду через рекламу, що "обманює"

Через рекламний ролик на компанію Samsung подали до суду. Позивачем стала Австралійська комісія з питань споживачів і конкуренції (ACCC). Вони вважають, що рекламний ролик компанії "вводить споживачів у оману".

Як пише Engadget, йдеться про місцеву рекламу смартфона Galaxy S10. Там актори плавають у басейні та займаються серфінгом. Але флагманська лінійка смартфонів від Samsung для цього не призначена.

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У чому конфлікт. Як заявив виробник, Galaxy S10 має захист від пороху та прісної води (не солоної або хлорованої) – телефони можуть втримати занурення протягом 30 хвилин на глибині до 1,5 метри.

На сайті виробника є також інформація, що "смартфони серії Galaxy не рекомендується використовувати на пляжі або в басейні".

Кадр із реклами Galaxy S10

При цьому в ACCC зауважили, що питання захисту від вологи особливо актуальне для Австралії, де більшість населення живе недалеко від океану. А у басейнах в цій країні можна плавати фактично цілий рік. При цьому очевидно, що використовувати у цей час смартфони Galaxy S10 не варто.

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